"Berlin – Tag und Nacht": Mike in Lebensgefahr!

"Berlin – Tag und Nacht": Streit zwischen Lynn und Chiara eskaliert

Es ist der erste Schultag und wie der Zufall es so will, landen ausgerechnet Chiara und Lynn in derselben Stufe! Zu allen Überfluss werden sie dann auch noch in einer Zweier-Gruppe gesteckt. Für Lynn geht das zu weit und sie rastet völlig aus. Schließlich ist Chiara die Person, mit der Denny fremdgegangen ist!

Vor der gesamten Klasse schreien sich die beiden gegenseitig an, bis Krätze zum Glück dazwischen gehen und Schlimmeres verhindern kann. Er ist es dann auch, der die beiden dazu bringt, nochmal miteinander zu reden. Werden sie sich versöhnen?

"Berlin – Tag und Nacht": Mike wird angegriffen

Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren und Milla könnte nicht glückklicher sein, als sie auch endlich mit Olivia und Toni im Brautmodenladen fündig wird. Schnell wird die Stimmung aber getrübt, als Olivia von der Freundin einer anderen Braut heftig beleidigt wird. Doch das ist schnell vergessen, als Milla einen schrecklichen Anruf bekommt: Mike ist nach einem Angriff schwer verletzt. Milla gerät natürlich sofort in Panik. Wird Mike überleben?

