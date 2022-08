"Berlin – Tag & Nacht": Große Versöhnung!

"Berlin – Tag & Nacht": Eine Woche voller Überraschungen!

Auch diese Woche ist so einiges los bei unseren "Berlin – Tag & Nacht"-Lieblingen. Zum einen wird eine große Versöhnung gefeiert, denn Lynn geht endlich einen Schritt auf Emmi zu und die beiden legen das Kriegsbeil nieder! Yay! 🥰 Aber das ist nicht das Einzige, was diese Woche bei der RTLZWEI Serie passiert. Schmidti wird Vater! Er kann es selbst nicht glauben, als er die Nachricht übermittelt bekommt. Der Schock sitzt ihm tief in den Knochen und Schmidti beschließt eine Sache …

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

"Berlin – Tag & Nacht": Baby unterwegs

So richtig happy war Schmidti nicht, als Emmi und Franzi vor ihm standen und ihm gesagt wurde, dass er Vater wird! Eher komplett überfordert. Franzi ist nämlich schwanger! Aber er sagt Franzi sofort, dass er zu 100 % für sie da sein wird und sie unterstützen wird. Franzi möchte auf jeden Fall so schnell es geht in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Ob das alles so gut geht? Ein Kind ist eine lebenslange und sehr große Verantwortung. Sind die beiden überhaupt bereit dafür? All das und mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI. Oder schaut jeder Zeit bei RTL+ * rein und streamt die Folgen.

* Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->