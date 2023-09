"Berlin -Tag und Nacht": Lynn verliert die Kontrolle!

Lynn lässt der Gedanke an Jonas Fremdgang einfach nicht mehr los. Sie träumt sogar davon, dass er sie betrügt! Sie will die Beziehung aber nicht einfach aufgeben und beschließt ihm einfach zu vertrauen Das ist aber leichter gesagt als getan. Jonas verbringt einen Abend ohne sie, mit Lennart und ein paar Mitschüler*innen und sie verspürt sofort ein ihr bisher unbekanntes Gefühl: Eifersucht! Sie kämpft gegen ihre Emotionen an, aber ein Post auf Social Media lässt sie glauben, dass er sie erneut betrügt. Ihre Sorgen stellen sich aber als völlig unbegründet heraus. Sie gesteht Jonas, dass sie ihre Eifersucht nicht unter Kontrolle hat und wie schlecht es ihr in der Beziehung aktuell geht. Jonas sagt alle seine Pläne ab, um bei ihr zu bleiben und ihre Beziehung zu retten. Lynn bekommt ein schlechtes Gewissen und schickt ihn auf eine Party. Jonas vergisst sein Handy bei ihr und so macht sie sich ebenfalls auf den Weg zu der Party. Dort traut sie ihre Augen nicht: Ein anderes Mädchen flirtet mit Jonas! Völlig außer sich schubst sie das Mädchen. In diesem Moment wird ihr klar: Sie hat eine Grenze überschritten und sie wird gerade die schlechteste Version ihrer selbst. Sie beendet ihre Beziehung mit Jonas, um sich wieder auf sich selbst konzentrieren zu können und sich wieder treu zu werden.

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.