"Berlin – Tag und Nacht": Hochzeit in Gefahr

Endlich ist er da, der Hochzeitstag! Milla ist voller Vorfreude und bereitet sich aufgeregt auf den großen Tag vor. Doch auch an diesem so wichtigen Tag läuft nicht alles wie geplant. Ihre Trauzeugin und Tochter Amelia, ist kurz vor der Zeremonie immer noch nicht an der Hochzeits-Location angekommen! Dabei trägt sich doch auch die Verantwortung für die Eheringe! Ein Anruf von Amelie macht die ganze Sache nicht viel besser: Lennart und Amelie werden von der Polizei festgehalten und kommen nicht weiter. Milla ist fest entschlossen, dass die Hochzeit um jeden Preis stattfinden muss. Mit Mike fährt sie zu Amelie und ihrem Freund, um die Ringe zu holen. Ob ihre Tochter vielleicht doch noch bei der Hochzeit dabei sein kann?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.