"Berlin – Tag und Nacht": Franzi muss schwere Entscheidung treffen!

Franzi bekommt eine Zusage für einen Studienplatz! Der Haken: Es ist ein Platz an der Uni Freiburg. Schmidti sagt sie davon erstmal nichts, denn sie weiß selbst noch nicht, was sie machen soll. Als der kurz darauf aber den Brief findet, fällt er aus allen Wolken. Will Franzi ihn etwa verlassen? Schmidti zögert nicht lange und macht Franzi eine romantische Liebeserklärung und macht ihr deutlich, wie sehr er sie hier in Berlin braucht. Mit Erfolg: Franzi entscheidet sich gegen den Studienplatz und für Schmidti! ABER: Schmidti überdenkt die ganze Sache nochmal und schlägt ihr vor, dass sie eine Fernbeziehung führen könnten. Franzi hat damit aber eher schlechte Erfahrungen gemacht und zweifelt etwas. Doch Schmidti kann sie davon überzeugen, dass ihre Liebe stark genug ist, um auch über die Entfernung zu bestehen und Franzi willigt ein. Dann stellt Schmidti plötzlich erste Regeln auf und in Franzi macht sich ein mulmiges Gefühl breit. Zieht sie vielleicht eine Trennung in Erwägung?

