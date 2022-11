"Berlin – Tag und Nacht": Böse Überraschung für Nino!

"Berlin – Tag und Nacht": Realität oder doch nur Einbildung?

Joe ist verunsichert: Hat er Peggy wirklich gesehen oder hat er sich getäuscht? Auch seine Freund*innen scheinen sich da nicht so sicher sein… Doch dann die Bestätigung: Joe hat tatsächlich Peggy gesehen, die sich wenig später bei ihm meldet und sich mit ihm treffen will.

Voller Freude zeigt er ihr das Restaurant und stellt ihr seinen Bruder Bruno vor. Die Atmosphäre zwischen den beiden ist wirklich gut und gelöst – bis Paula auftaucht und die Stimmung kippt. Peggy scheint etwas überfordert zu sein und verabschiedet sich schnell. Wie das wohl noch weitergeht?

"Berlin – Tag und Nacht": Große Enttäuschung für Nino

Nino kommt voller Freude aus seinem Urlaub auf Mallorca zurück. Sein erster Weg führt ihn natürlich zu Sina, die er in der Zeit schrecklich vermisst hat. Doch bei seinem Besuch erwartet ihn eine böse Überraschung – er erwischt Sina beim Sex mit Jonas! Verletzt und enttäuscht stürmt er aus der Wohnung und holt sich Rat bei Dean, der der Meinung ist, dass Nino Sina sofort in den Wind schießen soll. Nino macht ihr also eine klare Ansage, aber Sina weiß gar nicht, warum er so ausrastet – schließlich hatten sie sich auf eine lockere Beziehung geeinigt. Als Amelie Sina dann klarmacht, dass sie dabei ist, Nino für immer zu verlieren, muss sie eine Entscheidung treffen. Wie diese wohl ausfallen wird?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Mittwoch + Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

