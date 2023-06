"Berlin- Tag und Nacht": Beziehungsdrama und große Zweifel

Jonas bietet Lynn an, dass er sie und Luna nach ihrem Termin beim Kinderarzt abholt. Voller Freude nimmt Lynn das Angebot an und ist sich sicher: Sie könnte sich keinen verantwortungsvolleren und tolleren Freund wünschen – sogar Sina erzählt sie das in ihrer Euphorie! Doch anscheinend hat sie sich zu früh gefreut…

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Die Enttäuschung ist groß, als Jonas nicht wie versprochen auftaucht, sondern Lynn und ihre Tochter sitzen lässt. Lieber verbringt er die Zeit mit seinen Kumpels auf Sauftour. Später versucht er komplett betrunken, alles wieder gutzumachen, als ihm ein schockierendes Geständnis herausplatzt: Er findet die Situation mit Luna ziemlich uncool! Lynn ist erschüttert und lässt Jonas stehen. Wie konnte sie sich nur so in ihm täuschen?