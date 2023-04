"Berlin – Tag und Nacht": Betrug und volle Eskalation

Chiara weiß schon länger, dass ihre Gefühle für Malte einfach nicht stark genug sind – trotzdem traut sie sich nicht einfach mit ihm Schluss zu machen. Dann schließt sie einen heftigen Entschluss: Anstatt ein offenes Gespräch mit Malte zu suchen, betrügt sie ihn mit einem Mitschüler aus der Berufsschule direkt vor seinen Augen! Diese Aktion endet natürlich in einem riesengroßen Streit und Malte beendet die Beziehung. Chiara bekommt also am Ende genau das, was die wollte.

Ein paar Tage nach der Trennung lässt sich Malte aber wieder im Loft blicken, da er sich nicht so einfach vertreiben lassen will. Nachdem er zuerst jegliche Versuche von Chiara, eine Aussprache zu suchen, abblockt, lässt er sich irgendwann trotzdem ein. Doch in dem Gespräch verletzt sie Malte nur noch mehr…