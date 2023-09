"Berlin – Tag und Nacht": Baby im Anmarsch? 👀

Franzi ist am Boden zerstört: Warum hat der Einnistungsversuch nicht geklappt?? Die ganze Situation nimmt sie sehr mit und sie gibt sich für alles selbst die Schuld. Im Café sieht sie zu allem Überfluss auch noch eine glückliche schwangere Frau und alles wird ihr zu viel. Zu Hause weist sie alle zurück, sogar Schmidti kommt nicht an sie ran. Krätze kann den Anblick seiner Freunde nicht mehr ertragen und schlägt vor, dass er ihnen Geld von Ben Daniels Sparkonto für einen zweiten Versuch zur Verfügung stellen kann. Franzi will davon aber nichts hören. Sie will das Baby-Thema erstmal vergessen, zur Normalität zurückkehren und heilen. Doch dieses Vorhaben scheint schnell in Vergessenheit zu geraten…

