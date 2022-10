"Berlin – Tag & Nacht": Ist Millas Baby in Gefahr?!

Milla gibt alles um Amelie aufzuhalten

Milla kämpft um ihre Tochter Amelie wie eine Löwenmutter um ihr Junges! Doch Amelie ist immer noch fest entschlossen, das Land zu verlassen! Und das zusammen mit Miguel. Dabei ist der Plan doch gar nicht richtig durchdacht und alles geht so schnell. Milla kann es einfach nicht glauben. Erneut streiten Milla und Amelie in der Berliner WG und es eskaliert! Aber Milla kann und will nicht aufgeben. Sie rennt ihrer Tochter hinterher, um weiterhin auf sie einzureden. Sie darf einfach nicht gehen.

Diese steht schon am Busbahnhof mit Miguel und möchte los. Milla will das nicht zulassen, sie hält Miguel fest, doch dann schreit sie auf. Sie hält sich die Hand an den Bauch und fällt voller Schmerzen auf den Boden … Was hat er getan? Hat Miguel überhaupt was gemacht? Aber was ist nun mit dem Baby? Milla ist doch schwanger … Geht es dem Baby gut?

Sorge um Millas Baby

"Wenn etwas mit dem Baby passiert, dann ist das doch alles meine Schuld", so Amelie. Ist Millas Baby wirklich in Gefahr? Eine Untersuchung im Krankenhaus wird Licht ins Dunkle bringen. Amelie macht sich schreckliche Vorwürfe. Und Miguel? Was hat er dazu zu sagen? Wieso musste es nur so weit zwischen Milla und Amelie kommen. 😕 All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Mittwoch + Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

