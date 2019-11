Ein "Descendants-Film" ohne Cameron Boyce?

An coolen Ideen, wie es mit "Descendants" weitergehen könnte, mangelt es Hauptdarstellerin Dove Cameron nicht. Jedoch ist ein Gedanke dabei ganz schwer für sie. Sie kann sich einfach keinen Teil des Films ohne Co-Star Cameron Boyce vorstellen. Er war nicht nur ein guter Freund, sondern auch in allen drei Teilen der Filmreihe ein fester Bestandteil des Casts. Das Cameron Boyce verstorben ist, ist noch gar nicht so lange her. Der tragische Schicksalsschlag geschah Anfang Juli 2019. Nun redete die 23-jährige Dove Cameron in einem aktuellen Interview mit ET, über ihre wahren Empfindugen, wenn es um eine Fortsetzung von "Descendants" geht. „Die Geschichte des Films hat wirklich Potenzial. Man kann noch mehr daraus machen. Ich mag die Idee jedoch nicht, ohne Cameron weiterzumachen“, erzählte die schöne Blondine. „Ich habe keine Ahnung, wie die Handlung eines weiteren Teils sein würde, ohne Carmeron. Aber ich liebe den Cast und ich liebe Disney. Ich liebte diese Zeit damals so sehr“, fügte sie hinzu.

Cameron Boyce verstarb viel zu früh!

Der junge Schauspieler wurde nur 20 Jahren alt. Er hatte Epilepsie und verstarb an den Folgen eines extremen Krampfanfalls. Ende Juli war eigentlich die Premiere der dritten Teils der Disney-Reihe angedacht. Anlässlich des Todes von Cameron Boyce wurde die Premiere von "Descendants 3" allerdings abgesagt. Stattdessen wurden Spendengelder gesammelt für "Thirst Project". Dabei handelt es sich um eine Organisation, für die sich Cameron bereits in der Vergangenheit selbst stark gemacht hatte. Ein tolle Geste, wie wir finden! 😊 Ob es jemals eine Fortsetzung von "Descendants" geben wird und wie diese dann aussehen würde, bleibt also vorerst offen.

