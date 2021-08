Ashley Tisdale schockt Fans: Nie wieder "High School Musical"

"High School Musical": Ashley Tisdale will ihre Rolle nie wieder spielen!

Ein Comeback von "High School Musical" würde Fans vermutlich überglücklich machen, doch die Chancen stehen eher schlecht. Alle Stars der Film-Reihe sind mittlerweile in neue Projekte verwickelt. Ashley Tisdale schwebt außerdem total im Baby-Glück und blüht in ihrer Rolle als Mama auf. Die Schauspielerin ist mit ihrer Rolle als "Sharpay Evans" in "High School Musical" zu einer kleinen Ikone geworden und dufte sie in vier Filmen verkörpern. Fans waren sich super einig, dass sie perfekt für die Rolle sei. Doch Ashley Tisdale sieht das selbst mittlerweile ein bisschen anders. Sie kann sich nicht mehr vorstellen in die Rolle von "Sharpay Evans" zu schlüpfen, was gleichzeitig auch bedeutet, dass sie auch nie wieder in "High School Musical" zu sehen sein wird. In einem neuen Interview hat sie verraten, dass sie "Sharpay" nicht mehr spielen wollen würde und hat dafür einen ziemlich nüchternen Grund …

"High School Musical": Darum kann sie sich nicht mehr mit "Sharpay Evans" identifizieren

"High School Musical" ohne "Sharpay Evans" wäre nicht das, was wir alle kennen und lieben. Aber auch Ashley Tisdale hat sich verändert, was auch der Grund ist, warum sie diese Rolle nicht mehr spielen wollen würde. "Ich habe das Gefühl, dass ich es nicht wieder so gut machen könnte und dem Ganzen gerecht werden würde. Wisst ihr, was ich meine? In diesem Moment meines Lebens war ich mir meiner selbst und meiner Umgebung nicht so bewusst. Ich habe das Gefühl, dass dies ein großer Teil von Sharpay war. Sie ist sich einfach nicht so bewusst und als ich erwachsen wurde, bin ich mir vieler Dinge sehr bewusst geworden, deshalb wäre es einfach nicht dasselbe", erklärt sie im Interview mit ET. Auch sie findet, dass "Sharpay Evans" ein toller Charakter sei und sie würde es hassen, etwas so Gutes zu ruinieren. Menschen verändern sich eben und wachsen auch an ihren Aufgaben. Damit ist sie nicht die Einzige aus dem Cast von "High School Musical". Auch ihr Film-Bruder würde seine Rolle nicht nochmal spielen wollen. Das ist vermutlich auch einer der Gründe, warum wir eine neue Serie mit neuen Darsteller*innen bekommen haben und nicht ein fettes Comeback des ganzen Casts gefeiert haben. Zeit für ein paar neue Wildcats, so wie das an Schulen eben läuft.

