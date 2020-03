Ariana Grande: Daher kam der Notruf

Bei der Pop-Sängerin überschlagen sich gerade die Ereignisse. Nachdem bekannt wurde, dass Ariana Grande wieder Single ist, folgte gleich der nächste Schock. Die 26-Jährige kriegt nach einem mysteriösen Anruf Besuch von der Polizei. Die kreuzten nämlich mit zwei Autos Mittwochabend bei Ari Zuhause in LA auf, weil jemand behauptet hat, eine Schießerei bei der Sängerin mitbekommen zu haben. Zum Glück stellten sie schnell fest, dass an den Behauptungen nichts dran und der Notruf nur vorgetäuscht war. Schon im Vorfeld soll die Polizei skeptisch gewesen sein, da es Quellen zufolge nicht das erste Mal war, dass ein solcher Anruf von einem Unbekannten kam. Die Polizei soll aber lediglich mit dem Hausverwalter gesprochen haben und nicht, aber nicht mir Ariana Grande selbst.

So viel muss Ariana Grande verarbeiten

Doch wer will Ari so einen Schock einjagen? Schließlich hat die Sängerin auch mit den Folgen eines Terroranschlags auf ihrem Konzert zu kämpfen. Im Mai 2017 hatte ein Attentäter bei ihrem Auftritt in Manchester 22 Menschen in den Tod gerissen, darunter auch viele Kinder. Richtig verarbeitet hat sie dieses schreckliche Erlebnis nie: "Man glaubt, dass es mit der Zeit einfacher wird, darüber zu sprechen. Oder dass man damit seinen Frieden macht. Aber ich warte jeden Tag auf diesen Frieden, und es ist noch immer sehr schmerzvoll“, sagt sie selbst dazu. Nachdem dann ca. ein Jahr später auch noch ihr Ex-Freund Mac Miller ganz überraschend stirbt, nimmt Ariana Grande nach so vielen tragischen Ereignissen eine Auszeit. Wollen wir hoffen, dass sich nicht nochmal jemand so einen schlechten Scherz erlaubt.

