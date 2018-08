Ariana Grande: Doch keine Hochzeit…?

Es wurde lange spekuliert, ob Ariana Grandes Hochzeit mit Pete Davidson noch dieses Jahr stattfinden wird, doch jetzt spricht sie Klartext …

Ariana Grande & Pete Davidson: Wann ist die Hochzeit?

Es ist kaum drei Monate her, dass die Verlobung von Ariana Grande und Pete Davidson bestätigt wurde. Auch die Verlobung selbst kam plötzlich, schließlich waren die "Sweetener"-Sängerin und der Comedy-Star zu dem Zeitpunkt gerade mal einen Monat zusammen. Das machte viele Fans am Anfang skeptisch. Doch ihre Liebe scheint super schnell aufgeblüht zu sein. Ari hat immer wieder beteuert, dass ihre Liebe zu Pete echt sei. Das lassen sich die Arianators natürlich nicht zweimal sagen und unterstützen die Liebe des jungen Paares. Mittlerweile können Fans die Hochzeit von Ariana Grande und Pete Davidson kaum erwarten. Schon lange wird gemunkelt, dass die beiden noch dieses Jahr heiraten sollen, doch dieses Gerücht hat Ari selbst zurückgewiesen! Wie jetzt, gibt es etwa keine Hochzeit? Wir können euch beruhigen: Ariana und Pete sind immer noch unsterblich ineinander verliebt – sie wollen sich nur Zeit lassen!

Ariana Grande: Hochzeit in Planung!

In einem Interview mit "Good Morning America" hat die "Sweetener"-Sängerin ganz offen über ihre Beziehung zu Pete gesprochen und auch über die Hochzeit: "Wir werden uns mit der Planung Zeit lassen. Meine Freunde, meine Mama und meine ganze Familie haben schon zusammen gebrainstormed und Ideen ausgetauscht. Das macht richtig viel Spaß!" Awww, wie süß! Jeder der Ariana Grande kennt, weiß, dass die ein richtiger Workaholic ist. "Ich arbeite so viel. Ich habe bisher noch nie so viel Zeit in die Planung einer persönlichen Angelegenheit gesteckt, die meiner Seele etwas Gutes tut. Ich könnte heulen so glücklich bin ich!" Es ist super schön die Sängerin endlich so happy und erfüllt zu sehen – das hat sie sich wirklich verdient! Aber wann wird es jetzt endlich so weit sein? "Es ist nicht bald, bald … eher so nächstes Jahr", verrät Ari lächelnd. 2019 wird also DAS Jahr für Ariana Grande und Pete Davidson! Wir sind schon sehr gespannt, wie die Beauty aussehen wird – vermutlich wunderschön, wie immer!

Seht hier das ganze Interview:

