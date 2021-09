"After Love"-Star Josephine Langford spricht über Idol!

"After Love": Das macht den Film aus

Seit dem vergangenen Donnerstag (3. September 2021) läuft der dritte Teil der "After"-Reihe in den Kinos. "After Love" erzählt die Drama-Liebesgeschichte von Tessa Young (Josephine Langford) und Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin). Falls du den Film noch nicht gesehen haben solltest, dann kannst du dich auf ein dramatisches Werk mit viel Eifersucht und heißen Sex-Szenen freuen! Im persönlichen Bravo-Interview hat uns Hauptdarstellerin Josephine Langford so einige spannende News zu "After Love" erzählt. Zum Beispiel, wie der neue Mann in Tessas Leben (Robert, gespielt von Carter Jenkins), einen krassen Einfluss auf Tessas und Hardins Beziehung hat … Wir wollen aber an der Stelle nicht zu viel spoilern. 🙈 Direkt nach "After Love" wurde auch der vierte und letzte Teil der Reihe ("After Forever") abgedreht. Josephine Langford kann sich noch genau an diesen emotionalen Moment erinnern und wie sich dabei gefühlt hat, als die allerletzte Szene abgedreht war. Die Rolle der Tessa war ihre bisher größte Rolle, welche ihr einen internationalen Durchbruch ermöglicht hat. Die Schauspielerei bedeutet ihr sehr viel, deswegen hat sie auch eine klare Meinung zum Thema Schauspiel-Idol! ⤵️

Die schönsten Liebespaare der Film-Geschichte

Schauspiel-Inspiration für Josephine Langford

Wir haben Josephine Langford nach ihrem Idol gefragt und ob sie jemanden hat, der*die sie zur Schauspielerei inspiriert hat. „Es gibt keine spezielle Person, die mich zum Schauspielern inspiriert hat. Es hat einen Grund, wieso ich keine Vorbilder in dem Sinne habe, da ich mir denke, wenn ich die Person nicht persönlich kenne, dann kann ich auch nicht wirklich etwas über ihr persönliches Verhalten sagen. Ich denke, wenn man sagt, diese Person ist mein Vorbild, dann sollte man sie auch wirklich persönlich kennen, um zu verstehen, wie sie tickt in all ihren Facetten." Was für eine spannende und interessante Antwort. "After Love"-Star Josephine Langford macht gerade ihr eigenes Ding, orientiert sich nicht an anderen und fährt damit auf der Erfolgsschiene weiter nach oben. 😊