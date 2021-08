"After Love" krasses Video: Hardin macht Tessa das Leben zur Hölle

"After Love" Filmstart in zwei Wochen: Drama zwischen Tessa und Hardin eskaliert

In nur zwei Wochen startet endlich "After Love" in den Kinos! Fans warten schon lange auf Teil drei der "After"-Reihe, schließlich wollen alle wissen, wie es mit Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) und Tessa (Josephine Langford) weitergeht. Filmstart von "After Love" wird der 2. September und wir bekommen immer wieder kleine Teaser, die uns auf das große Spektakel vorbereiten sollen. In Amerika startet der Film etwas später am 30. September und heißt "After We Fell", aber der offizielle Twitter-Account hat einen kleinen Film-Ausschnitt gezeigt, den man bisher noch nicht gesehen hat und der ziemlich deutlich macht, dass wir in "After Love" ziemlich viel Drama erwarten können. Im dritten Teil startet für Tessa nämlich ein aufregendes neues Kapitel: Sie bereitet sich darauf vor, nach Seattle zu ziehen, um ihren Traumjob zu ergattern. Und Hardin? Der kocht vor Eifersucht und macht seiner Tessa das Leben zur Hölle…

"After Love": Neues Video verspricht Drama zwischen Hardin und Tessa

Die Liebe der "After"-Stars ist wie Feuer und Eis. Mal leidenschaftlich und sexy, aber oft auch die Hölle auf Erden, wenn sich Tessa und Hardin mal wieder streiten. Fans der "After"-Reihe wissen, dass Drama in den Filmen dazugehört. In "After Love" soll jedoch alles etwas extremer sein: Drama, Sex, Pläne, Liebe – es wird alles auf den Kopf gestellt. In dem neuen Video zum Film wird deutlich, dass Hardin weiterhin ein krasses Problem mit Eifersucht hat und unberechenbar ist. Wie es scheint, macht ihn in der Fortsetzung jede Kleinigkeit launisch und aggressiv. Das ganze soll noch schlimmer werden, als Tessas Vater zurückkehrt und schockierende Nachrichten über Hardins Familie ans Licht kommen.

In dem neuen "After Love"-Video sehen wir Landon (Chance Perdomo) mit Tessa über die Zukunft quatschen. Er sagt ihr, wie langweilig es ohne sie sein wird und dass er sich für ein bisschen Drama jetzt wohl die "Kardashians" angucken muss. Tessa versucht ihn zu beruhigen und versichert, dass sie immer factimen können und Seattle ja gar nicht so weit weg wäre, worauf Landon ziemlich realistisch antwortet: "Nein, mit der Arbeit und der Schule wirst du überschwemmt werden. Du wirst für viele Dinge keine Zeit mehr haben wie Familie, Freunde und vor allem nicht Menschen wie", in dem Moment wird er von Hardin unterbrochen, der das Gespräch mitbekommen hat und sofort davon ausgeht, dass er gemeint ist. Er ist sauer, obwohl nichts passiert ist. Wenn das seine Reaktion auf eine kleine Stichelei ist, wie wird er dann bei größeren Problemen reagieren? Noch bevor Tessa wegzieht, scheint er Angst zu haben, ausgetauscht zu werden. Das wird sicherlich in einem Drama enden. Glaubt ihr an ein Happy End für ihre Liebe?

