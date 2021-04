„After Love“: Das ist der Filmstart 🤩

„After Love“: Das wissen wir über den 3. „After“ Teil

Kaum ein Film hat es in den letzten Jahren geschafft, die Herzen der Fans so schlagen zu lassen, wie die beiden „After“-Teile „After Passion“ und „After Truth“. „After“-Star Hero Fiennes Tiffin (spielt Hardin Scott) hat bereits Anfang des Jahres verraten, dass Teil 3 und sogar Teil 4 bereits abgedreht sind. Wer die Bücher gelesen hat, weiß schon, worauf wir uns im dritten Teil „After Love“ einstellen können. Für alle anderen: Es wird heiß zwischen Tessa (Josephine Langford) und Hardin, es wird sich viel um Vertrauen drehen und es wird einen Neuzugang geben, Robert. Er wird für neues Drama sorgen! Hier haben wir euch alles zusammengefasst, was wir zu „After Love“ bereits wissen.

„After Love“: Release-Date 🥳

Leute!! Das Warten hat bald ein Ende! Die ersten Release-Dates für „After Love“ wurden bekannt gegeben. 😍 Die offizielle „After Movie“ Instagram Seite hat gestern Abend einige Termine veröffentlich, mit dabei auch Deutschland. 🥳 Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen: Filmstart für Deutschland ist der 02. September 2021. Lange war unklar, wann der Film in die Kinos kommen wird, denn wegen der Corona-Pandemie wurden viele Filme und Serien verschoben. In etwas mehr als vier Monaten ist es nun aber soweit. Die „After“-Instagram Seite vermerkt allerdings, dass sich je nach Lockdown-Lage an den Daten auch wieder etwas ändern kann. Wir hoffen, dass es bei dem 02.09. bleibt! 🙏🏼

