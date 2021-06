"365 Tage" Teil 2: Heiße Set-Bilder von Michele Morrone

"365 Tage" Teil 2: Es wird wieder reizvoll!

Nachdem "365 Tage" so ein großer Erfolg war, war schnell klar, dass es auch eine Fortsetzung geben wird. Und auch einen dritten Teil hat Netflix bereits bestätigt! Seitdem der 30-jährige Schauspieler Michele Morrone die Rolle des dominanten Mafiabosses Massimo ergatterte, läuft es besonders gut für ihn. Eine Produktionsanfrage nach der anderen kommt auf den "365 Tage"-Star zu. Allem vorangestellt wollen die Fans natürlich wissen, wann sie mit Teil 2 von "365 Tage" rechnen können. Im Mai starteten die Dreharbeiten auf Sizilien und nun sind die ersten heißen Set-Bilder von Michele Morrone aufgetaucht. Man sieht Michele halb nackt an einem Fenster lehnend mit seinem einschüchternden Badboy-Blick und die Unterwäsche sitzt ziemlich tief. 😛 Auf einem anderen Pic sieht man ihm mit nassen Haaren und einer verrutschten Badehose am Pool. Wird es in "365 Tage" Teil 2 wohl die ein oder andere heiße Pool-Szene geben?

Michele Morrone: 10 Fakten über den „365 Tage“-Schauspieler

Was passiert in "365 Tage" Teil 2?

Seitdem dramatischen Ende des ersten Teils, fragen sich die Fans, wie die Story von "365 Tage" weitergeht. Da es sich um eine Adaption der gleichnamigen Buch-Reihe handelt, könnte man sich so einige Infos holen, wie es weitergeht. Aber die Produzent*innen haben auch eine gewisse künstlerische Freiheit, können einige Dinge abwandeln und manche ganz streichen. Sie müssen sogar meist etwas streichen, da man kein ganzes Buch in einen Film umwandeln kann. Aber wie geht die Lovestory um Massimo und Laura weiter? Achtung, Spoiler zum Teil 1 von "365 Tage"!! Am Ende des ersten Teils von "365 Tage" wird Laura von Massimos Feind angegriffen und entführt. Viele haben nun die Befürchtung, dass sie umgebracht wurde und tot ist … Laut den Büchern soll die schwangere Laura jedoch noch leben! Kann Massimo seine Laura rechtzeitig retten, bevor noch etwas Schlimmeres passiert? Werden die beiden doch noch ihr Happy End bekommen? Massimo und Laura (Anna Maria Sieklucka) schienen nun endlich glücklich zusammen zu sein. Sie hatten sogar Hochzeitspläne geschmiedet! Ob die beiden wieder zueinanderfinden? Fragen über Fragen. Der Release-Day von "365 Tage" Teil 2 wurde noch nicht gedroppt, aber wird wahrscheinlich Anfang 2022 sein. Freust du dich schon auf die Fortsetzung? 😏

