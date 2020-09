Michele Morrone im BRAVO-Talk über "365 Tage"

Da der heiße und düstere Netflix-Film mit einem krassen Cliffhanger endet, der alle Zuschauer/innen mit ziemlich vielen Fragen zurückgelassen hat, war es nicht überraschend, dass eine Fortsetzung von "365 Tage" bereits bestätigt wurde. Als Hauptdarsteller Michele Morrone uns in Deutschland besucht hat, trafen auch wir ihn zu einem Interview über seine Erfolgsrolle als Don Massimo Torricelli. Und da haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, eine der wichtigsten Theorien zum Film zu überprüfen. Nämlich, ob die weibliche "365 Tage"-Hauptrolle Laura (gespielt von Anna-Maria Sieklucka) tatsächlich gestorben ist und daher nicht in der Fortsetzung dabei sein wird? Michele Morrones Antwort: „Haha, das müsst ihr im nächsten Film schon selbst rausfinden. Aber nicer Versuch.“ Yes, we tried, aber sonst wäre ja auch wirklich die Spannung für Teil 2 weg.😅

Bis zur "365 Tage"-Fortsetzung: Michele Morrone konzentriert sich auf seine Musik

Momentan ist noch nicht bekannt, wann es genau mit den Dreharbeiten zu "365 Tage" Teil 2 weitergeht oder, wann wir mit dem Film auf Netflix rechnen können. Michele Morrone beschäftigt sich solange mit seiner zweiten Leidenschaft: Der Musik. Denn der 29-Jährige ist nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern kann auch noch richtig gut singen. Erst vor Kurzem erschien sein Album "Dark Room" mit 10 coolen Tracks, die wir teils schon aus dem Mega-Movie kennen. Da sind wir doch mal gespannt, was er sich musikalisch so für die "365 Tage"-Fortsetzung überlegt!

