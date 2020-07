„365 Tage”-Schauspieler und Sänger Michele Morrone ist gerade in Deutschland

Fast übernacht wurde Michele Morrone mit "365 Tage" zum Star. Denn unzählige Netflix-User feiern den Film sowie die sexy, gefährliche Rolle des 29-Jährigen Schauspielers. Ihm gelang damit endlich sein ganz großer Durchbruch. Zuvor hatte er vor allem in polnischen und italienischen Filmen mitgespielt. Momentan ist er auf Promo-Tour in Deutschland. Aber das nicht nur für seinen Netflix-Hit, sondern auch für sich selbst. Er kann nämlich außer schauspielern mindestens genauso gut singen. Vor Kurzem verriet Michele Morrone außerdem, dass sein Album jetzt im Juli rauskommt.

So cool spricht Michele Morrone deutsch

Was er auf seinem Deutschland-Trip so erlebt, teilt "365 Tage"-Darsteller Michele Morrone natürlich mit seinen mittlerweile fast 10 Millionen Followern (Stand Juli 2020) auf Instagram. In seiner Story postete er nun folgendes lustige Video, in dem er seine bisher gelernten Deutschkenntnisse zum Besten gibt. Zugegeben ist es noch nicht sehr viel, aber sein "Guten Tag" klingt schon echt gut. Und wer weiß, wenn er ab sofort noch öfter bei uns in Deutschland vorbeischaut, lernt er sicherlich jedes Mal ein paar neue Worte dazu.😁

