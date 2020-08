Michele Morrone nach Libanon-Schock wieder mit Kindern vereint

Erst vor Kurzem hatte "365 Tage"-Star Michele Morrone große Angst um seine Kinder. Denn sie waren mit ihrer Mutter und seiner Ex-Frau, Modedesignerin Rouba Saadeh, gerade im Libanon, als es zu der furchtbaren Explosion kam. Unzählige Menschen wurden dadurch getötet und verletzt. Doch die Familie des Schauspielers hatte Glück und sie waren nicht in der Nähe des Unfallortes. Wie gut es Michele Morrone und seinen Söhnen geht, beweist seine neuste Insta-Story.

"365 Tage"-Star Michele Morrone planscht mit Sohn Marcus im Pool

Nach seiner großen Promo-Tour für den Netflix-Hit "365 Tage" gönnt sich Hauptdarsteller Michele Morrone gerade eine kleine Auszeit am Meer. Seine Follower lässt er an seiner Family-Time via Instagram teilhaben und postete ein paar Videos in der Story. Darauf sieht man seinen Sohn Marcus fröhlich im Pool spielen. Und später hüpft der "365 Tage"-Darsteller auch noch selbst zu ihm rein, um mit ihm zu toben. Mega cute!

Marcus turnt happy auf seinen Schwimmreifen, während Papa Michele Morrone ihn filmt Instagram @iammichelemorroneofficial

Genauso cool wie Papa: Marcus klaut "365 Tage"-Star Michele Morrone die Sonnenbrille Instagram @iammichelemorroneofficial

