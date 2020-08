Michele Morrones Söhne waren im Libanon

Am Dienstag legte eine gewaltige Explosion den Hafen von Beirut und Teile der libanesischen Hauptstadt in Schutt und Asche und versetzte das Land und die ganze Welt in Schock! Über 100 Tote wurden bisher geborgen, Tausende sind verletzt und unzählige Menschen werden noch immer vermisst. Auch „365 Tage“-Star Michele Morrone, der in dem Netflix-Hit den Mafia-Boss Massimo Torricelli spielt und gerade erst auf Promo-Tour in Deutschland war, musste um seine Familie bangen! Denn seine Ex-Frau, die libanesische Modedesignerin Rouba Saadeh, hielt sich mit den gemeinsamen Kindern in ihrer Heimat auf, als die Katastrophe passierte. Michele und Rouba waren vier Jahre lang verheiratet, die Ehe zerbrach 2018. Sie teilen sich das Sorgerecht für ihre beiden Söhne Marcus (2) und Brando (5).

Michele Morrone bedankt sich bei seinen Fans

Die treuen Fans des 29-Jährigen waren natürlich gleich alarmiert und überfluteten sein Instagram-Profil mit besorgten Nachfragen. Nun gab Michele Entwarnung: Seinen Söhnen geht es gut! „Sie sind in Sicherheit und jetzt in Italien. Sie sind heute Morgen angekommen – geflüchtet aus einer ganz schrecklichen Situation, die dort vor Ort herrscht“, erklärte er in seiner Story und sprach seinen Followern gleichzeitig ein großes Dankeschön aus. „Ich möchte euch sagen, wie glücklich ich über all eure Nachrichten bin. Ich schätze es sehr, dass ihr euch nach meiner Familie, meinen Kindern, erkundigt habt. Dadurch konnte ich all eure Liebe spüren, was mir sehr geholfen hat. Ich liebe euch“, so der Schauspieler. Danach teilte Michele noch einige Aufnahmen seiner Jungs, wie sie ausgelassen herumtollen und mit ihm spielen. Zum Glück sind sie nun wieder vereint!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!