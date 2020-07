Was sollte man beim ersten Date nicht machen?

Jeder war schon einmal auf einem Date nicht wirklich happy und dachte nur "Wer rettet mich jetzt?". Einerseits kann das natürlich daran liegen, dass man einfach mit dem anderen nicht auf einer Wellenlänge ist und sich deshalb kaum etwas zu sagen hat. Kann passieren und besser ihr findet es direkt am Anfang raus. Manchmal floppt ein erstes Treffen aber auch an Kleinigkeiten, die deinem Gegenüber ein falsches Bild von dir vermitteln und dazuführen, dass er/sie dich nicht nochmal sehen will. Ganz schön bitter, denn vielleicht hättet ihr doch ganz gut zusammengepasst...

Flop-Date? Nicht mit dir!

Damit es beim nächsten Mal definitiv klappt und du nicht in ein peinliches Fettnäpfchen trittst, findest du in unserer Galerie die wichtigsten 10 Dinge, die man beim ersten Date nicht tun sollte. Wenn du diese Tipps beachtest, steht einem romantischen Treffen mit deinem Boy/Girl nichts mehr im Wege und ihr könnt die Zeit zu zweit richtig genießen:

