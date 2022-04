Zu wenig Schlaf? Genialer Trick hilft beim fit werden!

Schlaf = Mangelware

Wer bis in die Morgenstunden gefeiert, einen Serienmarathon hingelegt oder für die anstehende Klausur gelernt hat, kämpft morgens mit jedem Ton seines Weckers. Jetzt mal ehrlich: Wie oft drückt ihr die Schlummertaste? 😴😂 Aber was soll man auch machen, wenn man abends einfach nicht einschlafen kann… Die Band Laing hat es schon vor Jahren auf den Punkt gebracht: „Morgens bin ich immer müde, aber abends bin ich wach“. Und das ist wirklich so! Aber wieso eigentlich? Der Grund: Das Gehirn wird am Abend mit den meisten Stimuli konfrontiert. Einfacher formuliert: Tagsüber sitzt man in der Schule oder im Büro, der Kreislauf fährt sich herunter, und das Gehirn bei eintönigen Aufgaben auch. Die Motivation und Aufregung fehlen. Abends beschäftigt man sich mit den Dingen, die Spaß machen und spannend sind – der Körper und das Gehirn sind wacher.

Gesundheitliche Folgen von Müdigkeit

Um 8 Uhr in der Schule oder Arbeit sitzen? Laut Studien ist das für zwei Drittel der deutschen Bevölkerung zu früh. Aber was soll man machen… Die Pflicht ruft eben. Blöd ist nur, dass Nachteulen (die früh aufstehen müssen), schlechtere Essgewohnheiten haben – sie essen sowohl morgens als auch abends mehr Zucker und Fett als freiwillige Frühaufsteher. Früher oder später kann das zu Fettleibigkeit, Diabetes und Herzkrankheiten führen. Zum Glück gibt es aber einen genialen Trick, die Müdigkeit loszuwerden!

Schneller wach werden

Um morgens besser aufstehen zu können, sollte eigentlich schon am Abend etwas verändert werden: Das Handy und der Fernseher sollten im Schlafzimmer nicht mehr eingeschaltet werden. Aber damit ist wohl kaum jemandem von uns geholfen… Stattdessen konzentrieren wir uns auf den Morgen. Um fit in den Tag zu starten, sind das die fünf besten Tipps:

Mit dem Lieblingslied wecken lassen, und beim Fertigmachen weiter Musik hören (steigert die Motivation)



wecken lassen, und beim Fertigmachen weiter (steigert die Motivation) Bewegen – vielleicht ein kleiner Tanz zur Musik? (bringt den Kreislauf in Schwung)



– vielleicht ein kleiner Tanz zur Musik? (bringt den Kreislauf in Schwung) Licht ins Schlafzimmer lassen (erhöht die Aufmerksamkeit)



ins Schlafzimmer lassen (erhöht die Aufmerksamkeit) Alle Fenster öffnen und die frische Luft einatmen (sorgt für weniger Stress)



einatmen (sorgt für weniger Stress) Ingwerwasser mit Zitrone trinken (wirkt aktivierend)

Doch der genialste Trick von allen ist folgender: Vorschlafen! Bevor also am kommenden Freitag, 08.04.2022, die 5. Staffel Élite auf Netflix erscheint und die Nacht vorm Fernseher verbracht wird, am Samstag jedoch das Familienfrühstück ansteht, einfach die Nacht von Donnerstag auf Freitag mehr schlafen (früher ins Bett gehen und tatsächlich abends auf das Handy verzichten, um nicht stundenlang auf TikTok, Insta oder Netflix hängen zu bleiben). Schlafexpert*innen bestätigen, dass Menschen die im Voraus genug schlafen, in den nächsten ein bis zwei Tagen mit weniger Schlaf auskommen. Der perfekte Trick für den geplanten Serienmarathon, die nächste Party oder Prüfungsphase! 🥳

Im Video: Tipps gegen die Müdigkeit während der Periode

