"Zoey 101": Reboot geplant

Von 2005 bis 2008 wurde die Serie "Zoey 101" auf "Nickelodeon" ausgestrahlt – und war mega beliebt! Leider war schon nach vier Staffeln Schluss, weil die Hauptdarstellerin Jamie Lynn Spears ungeplant schwanger wurde. Seitdem gab es immer wieder Gerüchte, dass es eine Fortsetzung der Serie geben könnte. Letztes Jahr trafen sich die "Zoey 101"-Stars dann zu einer Reunion. Das heizte die Gerüchteküche zusätzlich an. Die Fans wollten es unbedingt wissen: Ist eine neue "Zoey 101"-Staffel mit Jamie Lynn Spears geplant? Im Mai diesen Jahres dann endlich Klarheit: „Zoey 101“ bekommt einen Reboot! Die Fans freut's. Und schon jetzt haben die Schauspieler*innen ihren ersten gemeinsamen TV-Auftritt.

Surprise!! All That... and a little more 🤫 pic.twitter.com/dElGPl0Dov — Jamie Lynn Spears (@jamielynnspears) November 21, 2019

"Zoey 101": Reunion mit Fun-Faktor

Der "Zoey 101"-Cast feiert vorzeitige Reunion! Und zwar in der amerikanischen Comedy-Show "All that". Gemeinsam performen sie dafür einen Sketch, den sie früher schon einmal gespielt haben. Zwar wird die Show mit der "Zoey 101"-Crew erst am Samstag ausgestrahlt, trotzdem gibt es schon jetzt einen Ausschnitt vorab zu sehen. Darin spielt Jamie Lynn Spears einen Studio-Bodyguard, der die Schauspieler nicht erkennt und sie deswegen nicht durchlassen möchte. LOL! Auch am Start sind Erin Sanders, Kristin Herrera, Paul Butcher, Christopher Massey, Sean Flynn und Matthew Underwood und damit fast der gesamte Cast – so cool! Jamie Lynn Spears hat den Auftritt in der Comedy-Show übrigens schon im November auf Twitter angekündigt. Unter das Bild mit ihren Schauspiel-Kolleg*innen schrieb sie "All that...and a little more!" ("All das...und ein bisschen mehr"). Ob sie damit schon auf das Reboot anspielte? Wer weiß! Wir freuen uns jedenfalls die "Zoey 101"-Clique wieder vereint zu sehen!

