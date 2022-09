Zendaya & Tom Holland: Es ist offiziell 😍

Zendaya und Tom Holland bleiben privat

Lange haben die „Spider-Man“-Schauspieler Zendaya und Tom Holland ihre Liebe geheim gehalten. 2016 haben sich die beiden am Set von "Spider-Man: Homecoming“ kennengelernt. Im Juli 2021 wurden die beiden dann zum ersten Mal knutschend erwischt. MJ und Spidey auch im wahren Leben zusammen? Der Traum vieler Fans! 😍

So richtig offen und offiziell haben die beiden über ihre Beziehung aber bisher noch nicht geredet – lediglich ein paar Instagram-Posts, wie der von Zendaya zu Toms Geburtstag, zeigen, dass die beiden glücklich verliebt sind – und dass, obwohl Tom Hollands und Zendayas Liebe erst verboten war! Jetzt hat Zendaya bei der Emmy Verleihung zum ersten Mal öffentlich von ihrem Freund gesprochen!

Zendaya spricht offen über ihre Beziehung

Die 26-Jährige hat bei der Emmy-Verleihung, einem der bedeutendsten Fernsehpreise in den USA, Rekorde gebrochen! Sie ist nicht nur die jüngste Schauspielerin, die für ihre Rolle als Rue in "Euphoria“ zweimal einen Emmy in der Kategorie beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie gewonnen hat, sondern auch die erste People of Color. Und dass muss natürlich gefeiert werden!

Auf die Frage eines Reporters von "E! News", wem sie als erstes nach ihrem Erfolg geschrieben hat, muss Zendaya nicht lange überlegen. „Ich musste meiner Mutter nicht schreiben, weil sie heute dabei war, was sehr besonders ist. Ich habe meinem Freund geschrieben“, antwortet die "Euphoria“-Schauspielerin.

Und wen Zendaya damit meint, ist auch völlig klar – natürlich „Spider-Man“ Tom Holland. Nach ihrer Äußerung sind Fans richtig aus dem Häuschen, denn zum ersten Mal spricht sie von Tom als ihren Freund. „Ich flippe aus. Zendaya nennt Tom ihren Freund, als ob wir nicht längst wüssten, dass sie zusammen sind“, schreibt eine Userin auf Twitter.

Ob wir jetzt wohl mehr von unserem Traumpaar zu sehen bekommen? Tom Holland und Zendaya sollen auch schon den nächsten Schritt gewagt haben und sich ein gemeinsames Haus in London gekauft haben.

