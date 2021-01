Zayn Malik veröffentlicht neue Single

Der ehemalige One Direction-Sänger ist nicht ganz so oft auf Social Media aktiv und deswegen freuten sich die Fans von Zayn Malik umso mehr, als gestern endlich mal wieder ein Tweet und Post des Sängers in ihrem Feed auftauchte. Es war ein kurzes Video in einem Theater und es deutete an, dass am nächsten Tag etwas kommen würde👀 Im Hintergrund war leise Musik hinterlegt. War das etwa der Hinweis, dass ein neuer Song kommen würde? Tatsächlich! Fans konnten sich heute über die neue Single "Vibez" von Zayn Malik freuen! Mit dem Release des Songs gab es aber noch eine andere gute Nachricht.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Zayn Malik kündigt neues Album an

Heute morgen gab der Sänger bekannt, dass sein drittes Album auch bald kommen wird. Nächsten Freitag, den 15. Januar ist es schon soweit. Da sein letztes Studioalbum "Icarus Falls" bereits 2018 veröffentlicht wurde, ist die Freude der Fans über neue Musik von Zayn Malik umso größer. Das neue Album wird "Nobody is Listening" heißen und aus elf Songs bestehen. Wie die Tracks heißen ist noch nicht bekannt. Sicher ist nur, dass sein Song "Better", der kurz nachdem Gigi Hadid und Zayn Malik Eltern geworden sind erschienen ist und natürlich die neue Single "Vibez" auf dem Album sein werden. Wir freuen uns auf jeden Fall schon mega auf die neuen Tracks von Zayn Malik.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->