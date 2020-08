Landon Clifford stirbt nach mehrtägigem Koma

YouTuber Landon Clifford wurde viel zu früh aus dem Leben gerissen. Mit einem emotionalen Post auf Instagram verabschiedet sich seine Frau Camryn von dem 19-Jährigen. Ihrem Post zufolge ging es Landon am 13. August noch gut, danach lag er sechs Tage lang im Koma, bevor er schließlich seiner Verletzung erlag. Nach seinem Tod spendete Landon mehrere Organe an verschiedene Personen. Eine Gehirnverletzung soll verantwortlich für Landons plötzlichen Abschied sein.

YouTuber Landon Clifford wurde erst vor kurzem Vater

Besonders tragisch: Der YouTube-Star, der viel zu jung verstorben ist, hinterlässt nicht nur seine 19-jährige Frau Camryn, Landons kleine Töchter müssen jetzt ohne ihren Vater aufwachsen. Vor ein paar Monaten kam die zweite Tochter des Paares auf die Welt, 2018 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Ende 2017 ging Camryns und Landons YouTube-Channel „Cam&Fam“ online, mehr als 1 Million Abonnenten verfolgen ihren Alltag und bekommen in den Videos einen Einblick in das Familienleben. Camryn findet in ihrem Post herzergreifende Worte: „Er war ein toller Ehemann und der beste Vater, den sich die Mädchen hätten wünschen können. Es macht mich so traurig, dass sie ihn nie wirklich kennenlernen werden. Er war so jung und hatte noch so viel Leben vor sich.“

