Shoppen auf YouTube?

Amazon ist DIE Shopping-Plattform schlechthin, das könnte sich aber bald ändern. Google arbeitet an einem Konkurrenten: YouTube! Auf der Plattform, die 2015 online gegangen ist, schauen die User bisher nur Videos. Wenn Googles Pläne und Tests erfolgreich sind, könnte YouTube Amazon bald den Rang ablaufen und sich als Shopping-Seite etablieren. YouTube ist schon die größte Video-Plattform und die zweitgrößte Suchmaschine, warum also nicht auch einen Versuch als Shopping-Plattform starten?

User können Produkte aus YouTube-Videos kaufen

Wie Bloomberg berichtet, hat Google bereits einen Test mit mehreren YouTubern gestartet. Die Creator können dank YouTubes Sofware Produkte, die in ihren Videos auftauchen, vertaggen. Wenn ein User Interesse an einem Produkt hat, soll er es dann mithilfe von Shopping-Tools direkt kaufen können. In einem Großteil der YouTube-Videos, egal ob Beauty, Technik oder Food, werden jede Menge Produkte vorgestellt und getestet. Um die Shopping-Optionen auf YouTube ausbauen zu können, soll Google auch an einer Zusammenarbeit mit Shopify arbeiten, das die Erstellung von eigenen Online-Shops erleichtert. Da die Shopping-Features von YouTube derzeit noch getestet werden, ist noch unklar, ob und wann sie global ausgerollt werden.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Spotify deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Instagram deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->