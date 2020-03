Schauspieler Mark Blum stirbt an Folgen des Coronavirus

Wie jetzt bekannt wurde, ist Darsteller Mark Blum am 26. März an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Fans der Netflix-Serie „You“, die sich um den Stalker Joe Goldberg (Penn Badgley) dreht, kennen Mark Blum als Buchladenbesitzer Mr. Mooney. In mehreren Folgen der ersten Staffel ist Blum in dieser Rolle zu sehen, vor allem in Flashback-Szenen spielt er eine wichtige Rolle. Die dritte Staffel von „You“ ist bereits in Planung, ob Blum für die Dreharbeiten eingeplant war, ist nicht bekannt. Neben „You“ wurde der Schauspieler auch durch Rollen in „Crocodile Dundee“ und „Susan...verzweifelt gesucht“ bekannt.

"You"-Darsteller Mark Blum ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Getty Images

Kollegen trauern um „You“-Star Mark Blum

Viele Stars haben ihre Corona-Infektion öffentlich gemacht. Blums Erkrankung war allerdings nicht bekannt, die Nachricht von seinem Tod ist für Netflix-User und Schauspielkollegen ein großer Schock. Die amerikanische Theatergruppe „Playwrights Horizons“ hat den Tod des 69-Jährigen, der in New York lebte, in einem Twitter-Post bestätigt und sich mit bewegenden Worten von ihrem Kollegen verabschiedet. Auch Sängerin Madonna, die für den Film „Susan... verzweifelt gesucht“ mit Blum vor der Kamera stand, widmete dem Schauspieler einen Post auf Instagram:

