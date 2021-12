"You" Staffel 4: Rückkehr einer Toten

Kann das wirklich sein? Kommt der verstorbene "You"-Charakter Peach wieder zurück?

"You" Staffel 4: Krasse Fan-Theorie im Umlauf

Im Oktober startete die dritte Staffel des Netflix-Hits "You" und der Streamingdienst bestätigte im selben Moment offiziell, dass es auch eine Staffel 4 von "You" geben wird. Die Geschichte rund um den Serienmörder Joe Goldberg (gespielt von Penn Badgley) geht also weiter. Nun ist eine krasse Fan-Theorie im Umlauf, die tatsächlich die Rückkehr der toten Peach Salinger prophezeien soll! Aber ist das wirklich möglich? ⤵️

Wird sich Peach bei Joe rächen?

Ein Startdatum für "You" Staffel 4 gibt es bisher noch nicht, aber es ist damit zu rechnen, dass die neue Staffel ungefähr in einem Jahr online gehen wird. Um die Fan-Theorie zu erklären, müssen wir einen kleinen Abstecher (Joe Goldberg Humor 😁) in die Vergangenheit machen. In den bisher drei Staffeln der Netflix-Serie hat Stalker Joe schon den ein oder anderen Menschen getötet. In Staffel 1 hat er sich besonders oft mit Peach Salinger (Shay Mitchell) anlegt. Sie war die beste Freundin von Joes Crush Guinevere Beck und ein ständiger Dorn in seinem Auge. Er wollte Beck nur für sich allein haben und tötete daher Peach. Das dachte man zumindest.

Eine Fan-Theorie, die gerade im Umlauf ist, vermutet nun, dass Peach nie gestorben sei! Die Serie zeigte nämlich nie ihre Todesszene. Außerdem war Raj (Gerrard Lobo), ein Medizinstudent, in der Tatnacht mit Peach im Haus. Er hätte ihr möglicherweise helfen können, wenn Joe ihr etwas angetan hat. Darüber hinaus plante Peach schon zu Beginn von Staffel 1, nach Paris zu ziehen, wo Joe am Ende der dritten Staffel landet. Das alles könnten Hinweise darauf sein, dass Peach noch lebt und die beiden in Paris aufeinandertreffen. Möglich wäre es, schließlich ist Joe mit seinen Mord-Versuchen nicht immer erfolgreich. Auch Ex-Freundin Candace konnte seinen ersten Angriff überleben um kam ganz überraschend zurück. Wird Peach mit der Polizei zusammenarbeiten und Joe hinter Gitter bringen? Oder wird sie Selbstjustiz ausüben und Joe eigenhändig töten? Spannend ist diese Fan-Theorie auf jeden Fall! Mal schauen, ob und wie das Ganze umgesetzt wird. 😜

