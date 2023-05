"XO, Kitty": Ist Kitty bisexuell?

Das neue Spin-Off von "To All the Boys" fokussiert sich auf die kleine Schwester von Lara Jean: Kitty. Die Serie begleitet sie bei ihrem Umzug ans andere Ende der Welt nach Seoul, um dort die bekannte Schule KISS zu besuchen. Ein ganz großer Punkt bei ihrer Entscheidung dafür: Ihr Freund Dae, der auch auf die Schule geht.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

"Ginny & Georgia": Alle Infos zu Staffel 3

Niall Horan: "Wir können selbst entscheiden, wie wir unser Leben leben wollen."

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_____

Doch es läuft alles etwas anders als geplant und so findet sich Kitty schnell auf dem Weg der Selbstfindung, auf dem sie sich schnell mit ihren Mitschülern Yuri und Min Ho anfreundet und eine ganz besondere Bindung aufbaut. Am Ende der ersten Staffel findet sich Kitty in einer verzwickten Situation mit Dae, Yuri und Min Ho wieder, die sie auch ihre Sexualität hinterfragen lässt: In wen hat sie sich nun wirklich verliebt?