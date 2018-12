Wow: So sah Hailey Bieber früher aus

Krasser Throwback: Justin Biebers Ehefrau und Supermodel Hailey Bieber teilte jetzt auf Instagram zwei super süße Kindheits-Fotos!

Hailey Bieber: Zurück auf Instagram

Eigentlich wollte Hailey Bieber (22) eine Social-Media-Pause machen, doch die hielt sie wohl nicht lange durch. Noch vor einer Woche verkündete sie nämlich, sich aufgrund von negativen Emotionen eine Auszeit von Instagram zu nehmen, weil sie böse Kommentare und fiese Gerüchte so fertig machen. Die 22-Jährige, verriet, dass es ihr nach einem Instagram-Break gleich viel besser gehe. "Sobald ich zurückkehre, spüre ich sofort Beklemmung. Aber die Negativität ist extrem laut.", schrieb Hailey. Jedes Mal, wenn sie sich in Instagram einlogge, werde ihr Job kritisiert, ihre Beziehung und "eigentlich alle Dinge in deinem Leben, die positiv sind". Nach gerade mal einer Woche ist die Schönheit jetzt aber zurück auf der Plattform. Ihr erster Post nach der Pause? Ein zuckersüßes Kinderbild! Darauf zu sehen: Ihre Mama, wie sie die kleine Hailey im Arm hält.

Hailey Bieber: Schwangerschafts-Gerüchte

Obwohl der Post eigentlich total süß und harmlos erscheint, brodelt die Gerüchteküche schon wieder. "Ist Hailey schwanger?", schreibt einer ihrer Follower. "Sie bekommt bestimmt ein Baby", meint ein anderer. Doch nur weil Hailey Bieber alte Kinder-Fotos rauskramt, heißt das doch nicht, dass sie gleich schwanger ist – oder? Ein weiterer Fan kontert mit dem Kommentar: "Schon mal daran gedacht, dass sie vielleicht einfach in Erinnerungen schwelgt?". Wie auch immer – das Foto ist ohne Zweifel total cute. Hier kannst du es sehen:

Hailey Bieber: Justin Biebers Frau postet Kinderbilder

Zusätzlich zu ihrem süßen Kinderbild im Feed, postete Hailey Bieber auch noch in ihrer Story ein Erinnerungs-Foto an ihre Zeit als kleines Mädchen. Sie trägt darauf einen frechen Topf-Haarschnitt, ein weiß-gelbes Blümchenkleid, eine passende rote Strickjacke und hält eine "Hello Kitty"-Tasche in der Hand. Hailey war also schon immer begeistert von Trends, denn bis vor ein paar Jahren war die asiatische Katze noch meeega angesagt – das Symbol war in fast jedem Kinderzimmer zu finden! Hailey Bieber scheint also ein Fan gewesen zu sein. Aber sie selbst, wie Hailey Bieber früher aussah! Ist sie nicht süß? Hier siehst du ihren Story-Post:

Diesen süßen Throwback postete Hailey Bieber in ihrer Instagram-Story Instagram

Hier erfährst du alles über die Liebe von Justin Bieber und Hailey Bieber:

