„World of Warcraft“: Neue Serie feiert Premiere

„World of Warcraft“-Serie wird bei Gamescom 2020 gezeigt

Das „World of Warcraft“-Franchise hat über die Jahre eine riesige Fan-Community auf der ganzen Welt angesammelt. Damit den Fans nicht langweilig wird, liefert Entwickler Blizzard Entertainment regelmäßig neue Spiel-Inhalte und andere besondere Projekte. Nach der Realverfilmung „Warcraft: The Beginning“, die vor ein paar Jahren in die Kinos kam, steht nun die Premiere der ersten animierten „WoW“-Serie von Blizzard kurz bevor. Passend zur kommenden Game-Erweiterung „Shadowlands“, die noch in diesem Jahr erscheinen soll, trägt die Serie den Titel „Shadowlands Afterlives“. Auf der Gamescom 2020 bekommen Gamer einen Einblick in die Serie. Das beliebte Event musste wegen dem Coronavirus abgesagt werden und findet dieses Jahr vom 27.08. - 30.08. digital statt, am Eröffnungstag wird „Afterlives“ zum ersten Mal gezeigt.

„World of Warcraft: Shadowlands Afterlives“: Trailer zur Serie

Wie der Titel schon verrät, erwartet die Zuschauer eine Reise in das Reich der Toten, den Schattenlanden. Verschiedene Figuren aus dem „WoW“-Universum, Uther Lichtbringer, Margrave Dhakar & Co., tauchen im dramatischen „Afterlives“-Trailer auf. Der Text zum Trailer ist geheimnisvoll und verrät keine genauen Details über die Handlung der Serie: „So wie unsere Entscheidungen bestimmen, wer wir im Leben sind, ebnen sie auch die Wege, die wir im Jenseits gehen. Bereite dich darauf vor, in die vier Reiche der Schattenlande einzutauchen – Bastion, Maldraxxus, Ardenwald, Revendreth – und entdecke die Reisen, auf die die Seelen gehen, wenn sie den ewigen Schleier durchschreiten.“

