"Wednesday"- Star musste Werwolf-Bootcamp besuchen! 😱

Mit einer Handvoll ihrer Co-Stars nahm Emma an einem Bootcamp teil, um ihre Werwolf-Parkour-Fähigkeiten zu verbessern: "Wir haben einmal ein Werwolf-Bootcamp gemacht, denn in Folge sechs, wo die Eltern und die ganze Familie kommen, hatte ich vier oder fünf Brüder, und die mussten wirklich in diesen Werwolf-Spirit versetzt werden. Sie baten mich also, am Werwolf-Bootcamp teilzunehmen, und ich dachte: 'Ok, was bedeutet das?'" Das Training hatte es ganz schön in sich: "Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Parkour gemacht. Ich bin auf allen Vieren über den Boden gerannt und über Dinge gesprungen." Wenn wir das Ergebnis des Trainings in der Serie sehen, dann haben sich die Anstrengungen auf jeden Fall gelohnt!