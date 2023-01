"Wednesday"-Star packt aus: Ist das die Zukunft der Serie?

"Wednesday"-Skandal: Wird sich die Show extrem verändern?

Niemals wird der große Erfolg der Netflix-Serie "Wednesday" vergessen werden. "Wednesday" war sogar so erfolgreich, dass die Show den "Stranger Things"-Rekord brach! Nun wurde auch eine zweite Staffel bestätigt und Gerüchten zufolge soll Millie Bobby Brown in Staffel 2 von "Wednesday" zu sehen sein! Doch was gibt es sonst so Neues rund um die Show "Wednesday"? Eine Zeit lang wurde vermutet, dass die Hauptdarsteller der Show Jenna Ortega und Percy Hynes White heimlich ein Paar sind. Doch nun steht Percy Hynes White seit über einer Woche wegen ganz anderen Schlagzeilen im Fokus!

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

"Wednesday": Die verschiedenen Kräfte der Addams-Familie

Neue Studie: Das haben sexualisierte Videospiele mit Sexismus zu tun!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_____

Wieso äußert sich Percy nicht zu dem Skandal?

Er soll sich unangebracht und übergriffig gegenüber minderjährigen Mädchen verhalten haben, ihnen unaufgefordert Nacktfotos von sich geschickt haben und über mehrere Jahre eine sexuelle Beziehung mit einem minderjährigen Mädchen geführt haben. Ob das alles so stimmt, weiß man nicht. Jedoch sind Nacktfotos und andere Screenshots im Umlauf gewesen.

Nach wie vor hat weder Percy Hynes White noch sein Management sich dazu geäußert. Doch was hat das für Auswirkungen auf die Show "Wednesday"? Und wieso äußert sich der Schauspieler nicht dazu?

Wednesday Addams Single in Staffel 2?

Die Auswirkungen auf die Show sind bisher noch ungewiss. Im Netz sammeln sich Kommentare unter dem Hashtag #cancelpercy. Ob Percy Hynes White nun aus der Show gestrichen wird? Vor dem Skandal hatten sich viele Fans gewünscht, dass die Figuren Xavier und Wednesday in Staffel 2 zusammenkommen. Doch nun könnte alles anders sein.

Enid-Darstellerin Emma Myers hat nun in einem Interview ihren Wunsch in Sachen Liebesdingen bei Wednesday Addams geäußert. "Ich würde es echt cool finden, wenn sie in der zweiten Staffel Single ist. In Staffel 1 hat sie ja nicht so gute Erfahrungen gemacht, was das angeht. Vielleicht sollte sie das erstmal sacken lassen. Aber was wirklich geplant ist, weiß ich noch nicht", so die Schauspielerin. Wir sind gespannt, wie sich die Erfolgsserie noch so entwickeln wird! 🎦

* Affiliate-Link