"Wednesday": Sind Jenna Ortega und Percy Hynes White ein Paar?

Am vergangenen Dienstag (10.01.) nahm Jenna Ortega an den Golden Globes teil, wo sie für ihre Darstellung in "Wednesday" nominiert war. Leider konnte sie den Preis nicht mit nach Hause nehmen, sorgte dafür aber mit ihrem umwerfenden Kleid für Aufsehen. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum sie alle Augen auf sich zog, denn sie hatte ein Date dabei!