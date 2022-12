"Wednesday": So erfuhr Hunter Doohan von Tylers Geheimnis!

Bis zum Ende des Vorsprechens war er ahnungslos

Erst alles in trockenen Tüchern war und sich die Serienmacher*innen nach dem letzten Vorsprechen für Hunter Doohan entschieden haben, haben sie dem 28-Jährigen von Tyler Galpin großem Geheimnis erzählt. "Erst, als sie sich sicher waren mit mir und der Rolle, haben sie (Alfred Gough & Miles Millar) mich angerufen und mir von dem dunkeln Geheimnis erzählt und was alles auf mich zukommen wird als Tyler. Ich glaube, wir haben 1,5 Stunden darüber gesprochen", so Hunter in einem Interview. Wie spannend!

