"Stranger Things"-Star Jamie Campbell Bower: DAS liebt er übertrieben!

Jamie kann nicht genug von Donuts bekommen

"Ich erzähle euch nun eine persönliche Story. Darüber habe ich vorher noch nie so im Detail geredet. Ich liebe Donuts über alles. Es gab eine Zeit, da habe ich so viele Donuts in einem Shop bestellt, dass der Besitzer und die Mitarbeiter schon immer lachen mussten, wenn ich wieder welche bestellt habe. Das war, nachdem ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, besonders schlimm, weil mein Körper so richtig nach Zucker geschrien hat", so Jamie Campbell Bower in der Fragerunde auf der German Comic Con.

"Der Besitzer des Shops hat sogar meinen Bruder darauf angesprochen, wieso ich so extrem viele Donuts bestelle", fügte er hinzu. Für alle, die es nicht wissen: Jamie hatte ein Drogen- und Alkoholproblem. Ist nun aber schon seit einigen Jahren trocken.

