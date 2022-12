"Wednesday" bricht "Stranger Things"-Rekord 🤯

"Wednesday": Andere Serien könnten nicht mithalten!

Am 23. November ging die neue Netflix-Serie "Wednesday" an den Start. Netflix droppte vor wenigen Stunden, dass die Fantasy-Horrorkomödie nun sogar "Stranger Things" vom Sieger-Treppchen gestoßen hat. "Wednesday hält jetzt den Rekord bei den Stunden, die in einer Woche bei einer englischsprachigen TV-Serie auf Netflix gezählt wurden", verkündete der Streamingdienst via Social-Media.

_____

DAS HAT ANDERE LESER*INNEN EBENSO INTERESSIERT:

_____

Staffel 4 von "Stranger Things", mit Millie Bobby Brown in einer der Hauptrollen, war in der Woche vom 30. Juni bis zum 5. Mai, mit 335,01 Millionen Stunden, die meistgestreamte Serie auf Netflix. Und nicht einmal der Netflix-Hit "Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" war erfolgreicher. "Dahmer" wurde in der Woche des Serienstarts, also in der Woche vom 26. September bis 2. Oktober, insgesamt 299,840 Millionen Stunden gestreamt. Auch das ist eine beachtliche und wirklich riesige Stunden-Zahl! Aber "Wednesday" ist dennoch erfolgreicher als die beiden Hit-Serien.