Das spricht für eine neunte Staffel von „The Vampire Diaries“

Aktuell gibt es Theorien hoffnungsvoller Fans, dass "The Vampire Diaries" eine neue Staffel bekommt. Auch bei der Netflix-Serie "Chilling Adventures of Sabrina" kamen letzte Woche Gerüchte auf, dass die Serie doch noch weitergehen könnte! Wenn man kurz danach googelt, wann die neunte Staffel von "The Vampire Diaries" rauskommt wird einem März 2021 angezeigt. Das wären nur noch zwei Monate! 😱 Es gibt dazu auch ein paar virale Videos auf TikTok, die diese News noch schneller verbreitet haben.

Das spricht gegen neue Folgen von „The Vampire Diaries“

Es gibt leider (noch) keine offizielle Bestätigung der neunten Staffel von "The Vampire Diaries". Als die achte Staffel der Serie bestätigt wurde, haben die Verantwortlichen gleichzeitig bekannt gegeben, dass es die letzten Folgen sein werden und die Erfolgsserie zu Ende gehen wird. Außerdem hat Ian Somerhalder schon gesagt, dass er in einer möglichen neue Staffel nicht mehr dabei sein wird und was wäre "The Vampie Diaries" ohne Damon Salvatore? Auch schlechte Stimmung innerhalb vom Cast gab es letztens erst, denn im Oktober stritten zwei der "The Vampire Diaries"-Stars öffentlich auf Twitter. Es sieht also eher danach aus, als würde es keine neuen Folgen mehr geben… Aber dafür gibt es ja noch die Spin-Offs "The Originals" und "Legacies", die wir uns anschauen können!

