„I like Beer“

Wir kennen „The Vampire Diaries“-Star Paul Wesley als nachdenklichen und (relativ) freundlichen Vampir Stefan Salvatore. Auf TikTok beantwortete der Schauspieler Fan-Fragen – was er wohl fürs erste nicht mehr tun wird! Auf die Frage, ob er Madison Beer mag, antwortete der Darsteller: „Never had that beer, but i like beer. I like most beer. Although, lately I haven’t been drinking as much beer, because I’m trying to cut it out” 😅 Übersetzt also: “Ich hab dieses Bier noch nie probiert, aber ich mag Bier. Ich mag die meisten Biere. Aber in letzter Zeit trinke ich nicht so viel Bier, weil ich versuche, mich da einzuschränken.“ Oh, Wesley, „Madison Beer“ ist keine Biersorte, sondern eine Sängerin, (eigentlich) bekannt für ihre Hits, wie „Selfish“ und „Dead“. 😄 Aber damit hört es nicht auf!

„I believe in Larry David.”

Auf die nächste Frage, ob er an Larry glaubt, war seine Antwort: „What in the goddamn hell are you talking about? I believe in Larry David. Do you guys watch ‚Curb Your Enthusiasm‘? It’s my favorite show on television.” Was so viel heißt, wie: “Wovon zur Hölle redest du? Ich glaube an Larry David. Schaut ihr ‚Curb Your Enthusiasm’? Das ist meine Lieblingssendung im Fernsehen.” Und wir müssen wieder sagen: Oh, Wesley, was sagst du denn da nur?! 😁 Die Frage des Fans war eine Anspielung an die Gerüchte über Harry Styles und Louis Tomlinson – zusammen Larry Stylinson. Ein paar „One Direction“-Fans glauben nämlich, die beiden hätten eine heimliche Beziehung. Wesley, wir liebten jede einzelne Folge von „The Vampire Diaries“, in der du dabei warst. Und auch wir teilen deine schönen Erinnerungen an die Kult-Serie. Aber, bitte, du musst mal wieder ein bisschen aus deiner Blase herauskommen, das Leben zieht an dir vorbei! 😅