"The Vampire Diaries" Serien-Detail: Zach Roerig hat verstanden, wie wichtig seine Rolle als Matt für die Show war

"Nur" einen Menschen spielen, in einem Kosmos voller cooler mystischer Wesen wie Vampire, Werwölfe und Hybriden? Das klingt erst einmal langweilig und öde. Eine ganze Zeit lang war sich Schauspieler Zach Roerig auch seinem Stellenwert bei "The Vampire Diaries" nicht bewusst. Irgendwann hat er aber verstanden, dass er ebenso einen der wichtigsten Charaktere spielt. „Ich habe endlich das Gefühl, dass ich weiß, wie wichtig Matt für die Serie war. Ich weiß, es klingt irgendwie kitschig, aber es war wichtig, dass es einen "reinen" Menschen in der Clique gab. Matt hatte seine Menschlichkeit, die in besonders gemacht hat und die anderen immer wieder zusammengebracht hat", so Zach.