"The Vampire Diaries" Serien-Detail: Joseph Morgan enthüllt, was die Inspiration für "The Originals" war

Eine Szene bei "The Vampire Diaries" gab die Inspiration für das Spin-Off "The Originals". Joseph Morgan hat nun darüber geredet, um welche Szene es sich handelt. "Wir haben gerade den Mikaelsons Ball in Staffel 3 gedreht ... Als Erinnerung haben wir ein Foto gemacht. Alle Mikaelson Familienmitglieder versammelt an der großen Treppe für ein Familenbild. Autorin Julie Plec und die Crew sah die Idee und wir mussten es einfach tun!"

