"The Vampire Diaries" Serien-Detail: Matthew Davis spricht über die Beziehung von Alaric und Elena

Matthew Davis droppt eine ganz neue Meinung zu Elena und seiner Rolle Alaric. Die beiden verstehen sich in der Serie wirklich sehr gut. Elena kann ihm immer vertrauen und Alaric ist eine enge Bezugsperson für sie. Matthew sieht das allerdings noch etwas spezifischer: "Es gibt eine Menge sexuelle Spannungen zwischen Alaric und Elena, dass kann man nicht leugnen. Ich bin überrascht, dass er sich in der ganzen Zeit nicht in ihr Bett geschlichen hat.“