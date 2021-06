"The Vampire Diaries"-Stars sprechen über geheime Serien-Details

Als wir gehört haben, dass Nina Dobrev zum Startschuss von "The Vampire Diaries" ihren Kollegen Paul Wesley gar nicht so gut leiden konnte, waren wir schockiert. Professionell, wie sie sind, hat man ihnen das nämlich lange nicht angemerkt. In einem Interview hat die Schauspielerin dann über die etwas schwierige Anfangszeit gesprochen. "Das wir uns gar nicht leiden konnten, stimmt so auch nicht. Am Set verbringt man eben viel Zeit miteinander, muss erst miteinander warm werden und es gibt auch Momente, wo man sich anzickt. Zu der Anfangszeit haben wir uns einfach nur noch nicht so sehr geschätzt, wie wir es jetzt tun", so Nina in einem weiteren Interview. Nina Dobrev und Paul Wesley hatten also doch nie so einen großen Streit!