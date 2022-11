"The Vampire Diaries" Serien-Detail: Paul Wesley möchte es sehr, wenn Stefan böse wurde

Eines der Dinge, die Paul Wesley an seiner Rolle Stefan Salvatore am meisten liebte? Tatsächlich, als er immer wieder zum "Ripper" wurde. Wenn Stefan sein böses Ich entfesselt hat, seine Emotionen und seinen herzlichen Charakter ausgeschaltet hat und in einen Killer-Rausch verfallen ist, das waren die Momente, die für Schauspieler Paul besonders faszinierend waren. "Es war einfach aufregend. Stefan war immer der Gute. Er hat sich zurückgekommen. Als Schauspieler war es interessant, etwas ganz anderes zu spielen!"