"The Vampire Diaries" Serien-Detail: Ian Somerhalder möchte nicht, dass es eine 9. Staffel gibt!

Ja, richtig gelesen! Ian Somerhalder aka Damon Salvatore würde nichts von einer neunten Staffel "The Vampire Diaries" halten. Das hat er nun in einem Interview verraten. Aber nicht, weil der die Serie nicht nach wie vor liebt, sondern aus einem ganz anderen (und simplen) Grund. "Ich habe noch nichts von einer neunten Staffel gehört und ich meine, was würde auch passieren? Stefan und Damon haben beide graue Haare und gehen mit einem Spazierstock?", so Ian. Er witzelt herum, aber es ist der Meinung, dass die Geschichte der Charaktere erzählt ist und man nichts unnötig in die Länge ziehen sollte.