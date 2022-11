"The Vampire Diaries" Serien-Detail: Candice King empfand Pferde-Szene am schwierigsten

Die schwierigste, oder sagen wir eine der schwierigsten Szenen für Candice King bei "The Vampire Diaries" war tatsächlich mit einem Pferd. 🐴 Erinnerst du dich an den Mikaelsons Ball in Staffel 3? Vor dem Eingangsbereich im romantisch beleuchteten Innenhof stand eine Kutsche mit einem Pferd. Caroline und Klaus haben in dieser Nacht im Hof geredet. Währenddessen betrachtete Caroline das Pferd, streichelte es und unterhielt sich weiter mit Klaus. Was in der Serie so harmonisch ausgeschauen hat, brauchte ich real life einige Anläufe. Wieso? Weil das Pferd immer wieder nach Candice geschnappt hat, sie beißen wollte und sich lange Zeit nicht beruhigen lassen wollte. Was für ein einprägender Moment am Set! 😆