"The Vampire Diaries" Serien-Detail: Kat Graham hatte noch nie so ein nettes Team

Kat Graham schwärmt noch heute noch ihrer tollen Zeit bei "The Vampire Diaries". Sie hat jahrelang eine der stärksten Rollen in der Serie gespielt, nämlich die Rolle der Bonnie Bennett. "Ich konnte immer offen und ehrlich mit dem Team reden. Und ich wusste, wenn ich ein Problem habe und das anspreche, dann werden wir gemeinsam dafür eine zufriedenstellende Lösung finden. Ich habe das Zusammenarbeiten mit allen meinen Kollegen geliebt und sehr geschätzt", so die Schauspielerin.